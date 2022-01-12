Кобальт, никель и литий: завод по переработке батарей позволит добывать драгоценные металлы

Французская компания по управлению ресурсами Veolia откроет завод по переработке аккумуляторов электромобилей в Великобритании, который покроет более 20% рынка по утилизации тяговых батарей. Но откроют предприятие только через два года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

К 2024 году компания построит новый завод в городе Минворт. Он будет разряжать и разбирать аккумуляторы до завершения процесса переработки с химическим разделением. Открытие нового перерабатывающего предприятия даст сфере утилизации батарей новый вектор – извлечение драгоценных и редкоземельных металлов. Это позволит существенно сократить использование ископаемого сырья.

Кобальт, никель и литий трудно утилизировать из-за их токсичности, но их можно использовать повторно. Veolia предполагает, что около 90% металлов, используемых в аккумуляторных батареях электромобилей, в конечном итоге будет использовано в промышленности заново. И использование переработанных материалов может значительно сократить потребление воды и сократить выбросы парниковых газов при производстве аккумуляторов на целых 50%. Сегодня на каждую тонну добытого лития требуется около 2000 тонн воды.

Veolia также в партнерстве с Renault построит опытную линию перерабатывающего завода и если все теоретические расчеты оправдаются, то до 2025 года аналогичный по возможностям завод появится и во Франции.

Напомним, что продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 единиц.

Ранее сообщалось, что Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили. Предыдущие планы предполагали, что перспективные электромобили Porsche будут строиться вместе с родственными автомобилями Audi и Bentley.