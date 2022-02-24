На выездах из Киева образовались большие пробки

На многих выездах из Киева образовались километровые пробки. Автомобилисты стараются покинуть город. Представители столичной городской администрации просят не вдаваться в панику и оставаться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Антона Геращенко.

Наиболее загруженными являются южное и западное направления. Большие пробки фиксируются на Обуховском, Житомирском, Варшавском направлениях. Также скована пробка и Большая окружная. Антон Геращенко отметил, что многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. По его словам, покидать Киев именно сейчас не рекомендуется.

«Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайтесь правила Дорожного Движения. Так как вероятность погибнуть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения. Если Вы, Водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать», - отмечает Геращенко.

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