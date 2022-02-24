На выездах из Киева образовались большие пробки

На многих выездах из Киева образовались километровые пробки. Автомобилисты стараются покинуть город. Представители столичной городской администрации просят не вдаваться в панику и оставаться дома.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Антона Геращенко.
Наиболее загруженными являются южное и западное направления. Большие пробки фиксируются на Обуховском, Житомирском, Варшавском направлениях. Также скована пробка и Большая окружная. Антон Геращенко отметил, что многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. По его словам, покидать Киев именно сейчас не рекомендуется.
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