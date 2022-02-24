На виїздах із Києва утворилися великі пробки

На багатьох виїздах з Києва утворилися кілометрові затори. Автомобілісти намагаються покинути місто. Представники столичної міської адміністрації просять не вдаватися в паніку і залишатися вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Антона Геращенка.
Найбільш завантаженими є Південне і західне напрямки. Великі затори фіксуються на Обухівському, Житомирському, Варшавському напрямках. Також скута пробка і Велика Окружна. Антон Геращенко зазначив, що багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. За його словами, залишати Київ саме зараз не рекомендується.
Раніше ми писали, що означає воєнний стан для автомобілістів. Названо обмеження, які варто чекати власникам транспортних засобів.