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На виїздах із Києва утворилися великі пробки

Автор: Константин Широкун

На багатьох виїздах з Києва утворилися кілометрові затори. Автомобілісти намагаються покинути місто. Представники столичної міської адміністрації просять не вдаватися в паніку і залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Антона Геращенка.

Найбільш завантаженими є Південне і західне напрямки. Великі затори фіксуються на Обухівському, Житомирському, Варшавському напрямках. Також скута пробка і Велика Окружна. Антон Геращенко зазначив, що багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. За його словами, залишати Київ саме зараз не рекомендується.

"Ви просто витратите багато годин стоячи в пробках і нервуючи. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Оскільки ймовірність загинути на дорозі у багато разів більше, ніж від російського вторгнення. Якщо ви, водій, потрапили в ДТП без жертв і травм, будь ласка, обміняйтеся телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим, хто хоче проїхати», - зазначає Геращенко.

Раніше ми писали, що означає воєнний стан для автомобілістів. Названо обмеження, які варто чекати власникам транспортних засобів.

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Автомобільний ринок