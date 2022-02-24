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На выездах из Киева образовались большие пробки

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Четверг 24 февраля 2022 12:00
На выездах из Киева образовались большие пробки Пробка на выезде из Киева (Фото: Facebook)
Автор: Константин Широкун

На многих выездах из Киева образовались километровые пробки. Автомобилисты стараются покинуть город. Представители столичной городской администрации просят не вдаваться в панику и оставаться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Антона Геращенко.

Наиболее загруженными являются южное и западное направления. Большие пробки фиксируются на Обуховском, Житомирском, Варшавском направлениях. Также скована пробка и Большая окружная. Антон Геращенко отметил, что многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. По его словам, покидать Киев именно сейчас не рекомендуется.

На выездах из Киева образовались большие пробки«Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайтесь правила Дорожного Движения. Так как вероятность погибнуть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения. Если Вы, Водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать», - отмечает Геращенко.

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