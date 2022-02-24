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На виїздах із Києва утворилися великі пробки

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Четвер 24 лютого 2022 12:00
На виїздах із Києва утворилися великі пробки Затор на виїзді із Киева (Фото: Facebook)
Автор: Константин Широкун

На багатьох виїздах з Києва утворилися кілометрові затори. Автомобілісти намагаються покинути місто. Представники столичної міської адміністрації просять не вдаватися в паніку і залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Антона Геращенка.

Найбільш завантаженими є Південне і західне напрямки. Великі затори фіксуються на Обухівському, Житомирському, Варшавському напрямках. Також скута пробка і Велика Окружна. Антон Геращенко зазначив, що багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. За його словами, залишати Київ саме зараз не рекомендується.

На виїздах із Києва утворилися великі пробки"Ви просто витратите багато годин стоячи в пробках і нервуючи. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Оскільки ймовірність загинути на дорозі у багато разів більше, ніж від російського вторгнення. Якщо ви, водій, потрапили в ДТП без жертв і травм, будь ласка, обміняйтеся телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим, хто хоче проїхати», - зазначає Геращенко.

Раніше ми писали, що означає воєнний стан для автомобілістів. Названо обмеження, які варто чекати власникам транспортних засобів.

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