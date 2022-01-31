Курильщики победили: Porsche отзывает спорткары семейства 718 по необычной причине

Окурок, выброшенный из окна купе или родстера Porsche 718, может засосать потоком воздуха в моторный отсек. Тлеющая сигарета может повредить пластиковые элементы кузова и даже привести к пожару.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Дело в том, что потоки воздуха, проходящие вдоль бортов, затягивают "бычки" в воздухозаборники, расположенные перед задними колесными арками. Причем ветер способен раздувать тлеющие сигареты. Сообщается, что в Porsche с подобной проблемой обращалось несколько автомобилистов, но компания ее отрицала.

Но вредная привычка победила. Дилеры Porsche объявляют отзывную кампанию, в ходе которой на воздухозаборники спорткаров Porsche 718 бесплатно установят защитные решетки с мелкой сеткой.

Немецкая компания также просит автомобилистов прислушиваться к машине и следить за возникшим запахом гари, или предупреждающим сообщениям на щитке приборов и в случае неисправности обращаться в официальный сервис.

Ранее мы сообщали, что британцу удалось 70 лет проездить без прав и не попасться полиции. Водитель-самоучка также никогда не покупал автомобильную страховку.

Напомним, что мы подобрали автомобили, у которых вы не сможете найти запасное колесо. На его расположение влияет множество факторов: распределение веса, аэродинамика, компоновка.