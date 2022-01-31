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Курці перемогли: Porsche відкликає спорткари сімейства 718 з незвичайної причини

Автор: Константин Широкун

Недопалок, викинутий з вікна купе або родстера Porsche 718, може засмоктати потоком повітря в моторний відсік. Тліюча сигарета може пошкодити пластикові елементи кузова і навіть призвести до пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Річ у тому, що потоки повітря, що проходять уздовж бортів, затягують "бички" в повітрозабірники, розташовані перед задніми колісними арками. Причому вітер здатний роздувати сигарети, що ледве тліють. Повідомляється, що в Porsche з подібною проблемою зверталося кілька автомобілістів, але компанія її заперечувала.

Але шкідлива звичка перемогла. Дилери Porsche оголошують відкликну кампанію, в ході якої на повітрозабірники спорткарів Porsche 718 безплатно встановлять захисні решітки з дрібною сіткою.

Німецька компанія також просить автомобілістів прислухатися до машини та стежити за виниклим запахом гару, або попереджувальним повідомленням на щитку приладів і в разі несправності звертатися в офіційний сервіс.

Раніше ми повідомляли, що британцеві вдалося 70 років проїздити без прав і не попастися поліції. Водій-самоучка також ніколи не купував автомобільну страховку.

Нагадаємо, що ми підібрали автомобілі, у яких ви не зможете знайти запасне колесо. На його розташування впливає безліч факторів: розподіл ваги, аеродинаміка, компонування.

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Автомобільний ринок