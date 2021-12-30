Впервые в мире: в США беспилотная фура проехала 130 км без какого-либо участия человека

В американском штате Аризона тягач без водителя и без дистанционного управления впервые в мире проехал по дорогам общего пользования. На его создание компания TuSimple потратила полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу TuSimple.

Первый в мире тест-драйв транспортного средства без какого-либо участия человека состоялся ночью 22 декабря. Автономный грузовик TuSimple проехал по дорогам общего пользования около 130 километров за 80 минут - по улицам и шоссе от Тусона (штат Аризона) до торгового центра Metro в городе Феникс.

Грузовик успешно преодолевал перекрестки, съезды, при необходимости менял полосу, "естественным образом" взаимодействуя с другими транспортными средствами.

Тестовая поездка была проведена в тесной кооперации с Департаментом транспорта штата Аризона и местными правоохранительными органами: корректировщик ехал на пять миль впереди, а полиция - на полмили позади.

"В этом году мы сосредоточились на том, чтобы подвергнуть нашу технологию тщательной проверке в реальных условиях на дорогах общего пользования", - заявил президент компании Ченг Лу.

Основанная в 2015 году компания TuSimple специализируется на разработке и выпуске готовых к коммерческой эксплуатации систем автономного вождения 4-го уровня (SAE Level 4) для машин большой грузоподъемности. У фирмы есть отделения в Аризоне, Техасе, Европе и Китае.

В компании заявляют, что программа "Driver Out" является первым важным шагом для расширения грузовых перевозок в автономной сети TuSimple (AFN), позволяющей безопасно и надежно перемещать грузы из пункта в пункт с помощью автономных грузовиков.

Напомним, что IT-гигант Google привлек китайцев из Geely для создания беспилотников. Автономное робо-такси предназначено для американского рынка.