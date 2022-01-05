Впервые за 90 лет: Toyota возглавила автомобильный рынок США

В Соединенных Штатах долгое время самым продаваемым автомобильным концерном являлся General Motors. Но по итогам 2021 года впервые за 90 лет компания уступила свои лидерские позиции Toyota.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Wall Street Journal.

Главной причиной смены лидера стал продолжающейся дефицит микросхем, который в меньшей степени затронул японских и китайских автопроизводителей. В Toyota отчитались, что смогли продать в США 2,3 миллиона автомобилей, что на 10 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. GM за прошлый год реализовали 2,2 миллиона автомобилей, что на 114 000 автомобилей меньше, чем у Toyota, и на 13 процентов меньше, чем у них самих годом ранее.

В GM так прокомментировали утрату лидерства: "Дефицит полупроводников создал беспрецедентный набор обстоятельств в 2021 году. Несмотря на кризис, GM расширила свое лидерство в производстве полноразмерных пикапов и внедорожников".

Продажи других иностранных автопроизводителей в США, таких как Hyundai, Mazda, Volkswagen и BMW, также выросли по итогам прошлого года. Росту благоприятствовал повышенный спрос на машины после окончания кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Пока еще не все автопроизводители объявили свою годовую статистику продаж, потому все лидеры рынка станут известны ближе к середине месяца.

Напомним, что Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом. В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени.

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