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Вдохновлялись живыми клетками: Hankook показал безвоздушную автомобильную шину

Автор: Константин Широкун

Корейская компания Hankook в рамках выставки потребительской электроники CES в США показала безвоздушную шину. Конструкция силового каркаса покрышки вдохновлена структурой живых клеток.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Многие производители шин уже имеют в своем арсенале безвоздушные покрышки. Но большинство моделей либо не выходило за рамки концептов, либо предназначалось для использования в специальной технике. Новинка должна пойти в серию в ближайшие годы.

Шина имеет ряд многослойных блокирующих спиц, которые обеспечивают ее достаточную жесткость, чтобы выдерживать вес авто, и в то же время делают ее в меру упругой, чтобы деформироваться на неровностях.

При создании новой конструкции инженеры Hankook вдохновились структурой клеток живых организмов. Использование в силовом каркасе шины перекрестных "прутиков" позволяет конструкции выдерживать движение и вперед, и назад. Подразумевается, что новая шина Hankook будет использоваться на шасси Hyundai Plug & Drive. Новинка имеет размер всего 10 дюймов.

В Hankook уверены, что безвоздушные шины станут идеальным решением для автономных транспортных средств и автопарков, потому что водителю не нужно следить за состоянием колес и регулярно подкачивать воздух.

Ранее сообщалось, что Tesla обновила флагманский электромобиль Model S. Флагман получил новые матричные фары и задние фонари с измененной графикой.

Напомним, что 19-летний хакер взламывает электромобили Tesla по всему миру. Исследователь утверждает, что обнаружил программную уязвимость в моделях Tesla.

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Автомобильный рынок