Volkswagen впервые в мире полностью перевел автомобильный завод на выпуск электрокаров

Автомобильный завод Volkswagen в Цвиккау полностью перешел не выпуск электромобилей. Как заявляют в компании, это первый такой случай в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Автомобильное предприятие концерна Volkswagen в городе Цвиккау в Восточной Германии прекращает производство автомобилей с ДВС. Вместо этого завод полностью перешел на выпуск электромобилей.

В компании отмечают, что ранее никто из производителей такого не делал. Обычно электромобили запускались на построенных с нуля заводах, заточенных именно под это.

В перепрофилирование завода под выпуск электромобилей концерн вложил 1,2 млрд евро, начав реструктуризацию в 2018 года. Как отмечают в Volkswagen, при модернизации предприятия использованы самые современные технологии Industry 4.0. Заявленная мощность - 300 тысяч машин в год.

Теперь в Цвиккау выпускаются шесть электромобилей разных брендов, входящих в VW. Это Audi Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback, Cupra Born, а также линейка электрических VW - ID.3, ID.4 и ID.5. В компании отмечают, что завод стал самым эффективным в Европе предприятием по производству электромобилей. Оно способно выпускать до 300 тысяч машин в год.

Завод в Цвиккау существует с 1957 года и в то время выпускал седаны Трабант, впоследствии ставшие легендарными. После воссоединения ФРГ и ГДР завод был куплен Фольксвагеном, который наладил там выпуск автомобилей своих брендов.

Напомним, стало известно, сколько электромобилей украинцы приобрели в январе 2022 года.