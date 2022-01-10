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Volkswagen Passat уходит на пенсию: стало известно, кто его заменит

Автор: Константин Широкун

Продажи седанов падают почти на всех европейских рынках. Не обошла эта участь и седан Volkswagen Passat. Ввиду низкого спроса немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана в первых числах января.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Интересно, что выпуск универсала будет продолжаться еще некоторое время. Подразумевается, что четырехдверное купе Arteon сможет временно заполнить образовавшееся пространство в модельной линейке.

Но хоронить легендарное имя пока рано. Источники в компании сообщают, что Passat нового поколения появится в Европе в 2023 году. Новинку построят на знакомой платформе MQB. Также в этом классе в ближайшие годы стоит ждать появления и электрического седана.

Что касается типов кузова нового Volkswagen Passat, то точно стоит ждать появление универсала. На этот тип кузова в последние годы приходится около двух третей европейских продаж модели. Перспективный седан девятого поколения может заменить собой сразу две модели – собственно Passat и Arteon.

Напомним, что в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей. После 12 пунктов придется заново сдавать на права.

Ранее мы сообщали, что Ford удвоит выпуск электрических пикапов F-150 Lightning. Причина кроется в стремительном росте потребительского спроса.

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Автомобильный рынок