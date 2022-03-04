Военное положение: что можно и что нельзя возить в автомобиле гражданским лицам

Набор самых необходимых вещей у каждого водителя свой, но есть определенный целесообразный минимум, который следует с собой возить. Особенно это актуально в период действия военного положения. А вот некоторых предметов в автомобиле быть не должно.
Аптечка с расширенным комплектом средств (согласно рекомендациям Минздрава Украины)
Вода из расчета 1–3 л на человека
Зарядки для телефонов, включая питание от розеток автомобиля
Фонарик на случай задержки или ремонта в пути
Необходимый набор для автомобиля
Запас горючего в канистре
Полноценное запасное колесо, а лучше – два. Покрытие дорог может быть повреждено или засорено острыми обломками, из-за большой вероятности повредить шины.
Туристическая лопата – например, на случай застревания машины при объезде по проселкам; она может стать оружием при защите от мародеров.
Если машина не новая, не помешает небольшой запас рабочих жидкостей – антифриза, масла, тормозной жидкости.
Прочный буксирный трос. Очень желательно, чтобы это был действительно крепкий трос. Ведь если вас будет тянуть посторонняя машина, нет гарантий, что ее водитель имеет достаточно умения и усердия, чтобы не порвать дешевый китайский шнурок, который мы часто возим в багажнике под видом троса.
Что нельзя иметь в автомобиле в военное время
Однако есть определенные вещи, которые наоборот нежелательно иметь в гражданском автомобиле, эксплуатируемом в условиях военного положения. Одно из реальных препятствий при передвижении на автомобиле в период военного положения – проверки на дорогах.
Не стоит возить оружие, если вы не военный и не имеете стойких навыков его использования. Особенно если оно не зарегистрировано.
Слишком большой нож или нож с признаками боевого – длиной более 8–9 см, толщиной более 2,5 мм и с характерной канавкой на лезвии. Он может вызвать чрезмерное внимание к вам со стороны представителей силовых структур в случае осмотра машины на блокпостах.
Нехорошо, если где-то в багажнике заваляется любой военный атрибут – гильза (даже от охотничьего патрона), тактические перчатки, ботинки-берцы, фляга "из военторга" и т.д.
Сумки и рюкзаки в багажнике тоже не должны быть военного типа (так называемые тактические) – это тоже может вызвать подозрения в вашей принадлежности к какому-либо войску. Это же касается одежды.
Горючее или другую горючую жидкость в стеклянной или непрочной таре. При возможных резких перестроениях машины такая "упаковка" может повредиться, горючее пролиться и стать причиной большого пожара.