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Військовий стан: що можна і що не можна возити в автомобілі цивільним особам

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П'ятниця 04 березня 2022 11:17
Військовий стан: що можна і що не можна возити в автомобілі цивільним особам Перевірка транспорту на блокпосту (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Набір найнеобхідніших речей у кожного водія свій, але є певний доцільний мінімум, який слід з собою возити. Особливо це актуально в період дії воєнного стану. А ось деяких предметів в автомобілі не повинно бути.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання T1.UA

Що потрібно мати в автомобілі у воєнний час

Необхідний набір для людей

  • Ковдра на випадок затримки в дорозі
  • Аптечка з розширеним комплектом засобів (згідно з рекомендаціями МОЗ України)
  • Воду з розрахунку 1–3 л на людину
  • Зарядки для телефонів, включаючи живлення від розеток автомобіля
  • Ліхтарик на випадок затримки або ремонту в дорозі

Необхідний набір для автомобіля

  • Запас пального в каністрі
  • Повноцінне запасне колесо, а краще - два. Покриття доріг може бути пошкоджене або засмічене гострими уламками, через велику ймовірність пошкодити шини.
  • Туристична лопатка на випадок застрявання машини при об'їзді по путівцях; вона може стати зброєю при захисті від мародерів.
  • Якщо машина не нова, не завадить невеликий запас робочих рідин – антифризу, масла, гальмівної рідини.
  • Міцний буксирний трос. Дуже бажано, щоб це був дійсно міцний трос. Адже якщо вас буде тягнути стороння машина, немає гарантій, що її водій має достатньо вміння і старанності, щоб не порвати дешевий китайський шнурок, який ми часто возимо в багажнику під виглядом троса.

Військовий стан: що можна і що не можна возити в автомобілі цивільним особам

Що не можна мати в автомобілі у воєнний час

    Однак є певні речі, які навпаки небажано мати в цивільному автомобілі, що експлуатується в умовах воєнного стану. Одна з реальних перешкод при пересуванні на автомобілі в період воєнного стану – перевірки на дорогах.

    • Не варто возити зброю, якщо ви не військовий і не маєте стійких навичок його використання. А також якщо вона не зареєстрована. Її наявність може віднести вас в очах патрульних на блок-постах до категорії ворогів, диверсантів, агентів і т. п.
    • Занадто великий ніж або ніж з ознаками бойового – довжиною понад 8 – 9 см, товщиною понад 2,5 мм і з характерною канавкою на лезі. Він може викликати надмірну увагу до вас з боку представників силових структур в разі огляду машини на блокпостах.
    • Недобре, якщо десь у багажнику заваляється будь-який військовий атрибут-гільза (навіть від мисливського патрона), тактичні рукавички, черевики-берци, фляга "з воєнторга" і т. д.
    • Сумки та рюкзаки в багажнику теж не повинні бути військового типу (так звані тактичні) – це теж може викликати підозри у вашій приналежності до якого-небудь війська. Це ж стосується одягу.
    • Пальне або іншу горючу рідину в скляній або неміцній тарі. При можливих різких рухах машини така тара може пошкодитися, пальне пролитися і стати причиною великої пожежі.

    Нагадаємо, що Російська крилата ракета знищила дилерський центр BMW в Миколаєві. Персоналу в момент вибуху на робочих місцях не було.

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