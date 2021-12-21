Водители Калифорнии оставляют автомобили открытыми, чтобы не злить воров

Из-за участившихся случаев грабежей, некоторые калифорнийские водители оставляют свои автомобили открытыми - чтобы показать грабителям, что там нечего красть. И таким образом пытаются избежать вандализма.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Кражи и грабежи стали настолько обычным явлением в Калифорнийском заливе, что некоторые владельцы машин теперь оставляют багажники своих припаркованных автомобилей открытыми - чтобы не утруждать воров битьем стекол в автомобиле. В Интернете распространились вирусные изображения двух внедорожников, припаркованных рядышком с открытыми багажниками.

Владелец одного из внедорожников пояснил: он делает так, чтобы показать ворам - красть в машине нечего. Однако местные власти всячески отговаривают других водителей следовать этому примеру.

Заместитель начальника полицейского управления Сан-Франциско Гаррет Том сказал, что при этом "слишком многое может пойти не так" - если оставить багажник открытым, то вор с легкостью получит доступ к бардачку, где многие водители хранят документы.

И призвал жертв автомобильных краж без промедлений заявлять в полицию, чтобы та в свою очередь начала расследование и усилила патрулирование в проблемных районах. Это, по мнение копов, послужит сдерживающим фактором для потенциальных преступников. Мэр Сан-Франциско отверг обвинения в потворствовании преступности и призвал полицию к более решительным действиям.

Согласно данным полицейского департамента Сан-Франциско, количество взломов и краж из автомобилей увеличилось в этом году на 27 процентов.

"Не понимаю, почему люди хотят сделать этот мир невыносимым, когда мы можем сделать его прекрасным для всех", - написано в одном из комментариев под этим видео. Наивный идеалист!

Напомним, что женщина из Филадельфии родила ребенка на переднем сиденье Tesla в то время как электромобиль ехал на автопилоте в роддом. Но из-за пробок на дорогах ребенок родился в машине.