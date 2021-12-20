Родиться в Tesla: в электромобиле, ехавшем на автопилоте, впервые родился ребенок

Женщина из Филадельфии родила ребенка на переднем сиденье Tesla в то время как электромобиль ехал на автопилоте в роддом. Но из-за пробок на дорогах ребенок родился в машине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Guardian.

Рождение ребенка в автомобиле – это хорошая новость для Tesla, чья репутация в последние месяцы страдает из-за частых ошибок автопилота. Это событие произошло еще в сентябре, когда 33-летняя Йиран Шерри и ее 34-летний муж Китинг Шерри везли своего трехлетнего сына в детский сад.

В один момент у женщины, находившейся на последнем месяце беременности, начали отходить воды. Нужно было действовать быстро! Мужчина активировал автопилот, задав конечной точкой маршрута ближайшую больницу, а сам бросился помогать жене, сидевшей на переднем сиденье. При этом одной рукой он не отпускал руль, чтобы автопилот не усомнился в наличии водителя.

Пробки не позволяли ехать быстро, автопилот прогнозировал прибытие в роддом в течение 20 минут. За это время женщина успела родить - по прибытию в больницу врачам осталось лишь перерезать пуповину непосредственно в машине.

Первого рожденного в Tesla ребенка назвали Мейв Лили. Родители рассматривали для девочки имя Тесс в честь автопроизводителя, но затем отказались от этой идеи.

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