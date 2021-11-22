Вода вместо углекислоты: решена главная проблема ДВС на водороде

Mahle вместе со швейцарской фирмой Liebherr Machines Bulle изобрели новый метод впрыска и сжигания водорода в двигателе внутреннего сгорания. Разработка позволяет избежать обычной проблемы нестабильного сгорания, вызывающего преждевременное воспламенение и детонацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Mahle.

Водород не содержит углерода и углеводородов, поэтому единственными нежелательными выбросами, которые он может производить, являются NOx. Они возникают, когда азот в воздухе окисляется при высоких температурах. Чтобы водород вырабатывал достаточную мощность, двигатель должен работать с очень высокой степенью сжатия, но чтобы избежать критически высоких температур сгорания, водород также необходимо разбавлять большим количеством воздуха.

Комбинация богатой воздухом смеси водорода может вызвать нестабильное возгорание. Один из способов избежать этого - уменьшить степень сжатия, но последнее существенно снижает КПД мотора.

Именно здесь на помощь пришла компания Mahle со своей системой Mahle Jet Ignition (MJI). При MJI небольшое количество водорода впрыскивается в форкамеру и воспламеняется от искры, тогда как полный объем смеси в основной камере сгорания полностью сжимается и готов к воспламенению. Схожее решение с форкамерно-факельным зажиганием использовалось в 60-70-е годы на бензиновых машинах. В том числе, на Honda Civic, советских грузовиках ГАЗ-53Ф и пр.

Смесь водорода и воздуха в форкамере воспламеняется и запускает высокотемпературную газовую плазму через небольшие сопла в основную камеру сгорания. Интенсивность и распространение горячего газа обеспечивают полное, равномерное и эффективное сгорание основной порции топливной смеси без необходимости снижения степени сжатия.

Компания Liebherr Machines Bulle адаптирует технологию MJI для использования в своих двигателях H966 и H964 на тяжелой строительной технике. Toyota уже экспериментировала с водородными версиями двигателя GR Yaris. Bosch и Ricardo также изучают возможность его использования.

Ранее стало известно, что Instagram и Facebook вынудили Toyota изменить название своей модели. Японская компания изменила название модели GR 86 на GR86.

Напомним, что почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгорания. Процент ответивших неверно не изменился с 2019 года.