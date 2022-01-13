UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Матричные фары и новый зарядный разъем: Tesla обновила флагманский электромобиль Model S

Автор: Александр Мороз

В рамках специального мероприятия на Тайване компания Tesla представила обновленный седан Tesla Model S. Флагман получил новые матричные фары и задние фонари с измененной графикой, а также зарядный разъем стандарта CCS2.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Tesla начала выпуск обновленной версии Model S всего шесть месяцев назад - с совершенно новым интерьером, измененным внешним декором и обновленной силовой установкой.

Вот почему было удивительно увидеть новую версию флагманской модели. На опубликованных фотографиях видно, что хотя форма передней оптики не поменялась, рисунок фар стал другим – скорее всего в них реализована усовершенствованная матрично-проекционная технология. Тем более, что она уже реализована в "младших" электрокарах Model 3 и Model Y.

Слегка измененная корма машины, у которой убрали хромированную окантовку над номером, щеголяет новыми фонарями. Отдельно отметим зарядный разъем стандарта CCS2 вместо оригинального Supercharger. Это связано с тем, что Tesla приняла решение допустить электромобили других марок на свои фирменные зарядные станции - машины с разъемом этого типа уже поставляются на европейский рынок.

Ожидается, что обновленные седаны Tesla Model S уже в ближайшее время начнут выпускаться на американском заводе компании во Фремонте. Они будут поставляться на международные рынки в соответствии со стандартом CCS. Однако, изменения в дизайне коснутся также версии модели, предназначенной для рынка Северной Америки.

Напомним, что немецкий таксист проехал полтора миллиона километров на Tesla Model S. Следующий рубеж – преодолеть на электрокаре миллион миль или 1,61 млн км.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили