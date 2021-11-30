LED-фары и виртуальные приборы всем: представлен обновленный кроссовер Skoda Karoq

Компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq. У новинки изменен дизайн и расширено оснащение, уже в базе – вирутальные приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

После четырех лет производства на рынок выходит рестайлинговый кроссовер Skoda Karoq. Помимо изменений в дизайне новинка приобрела расширенное оснащение, современные технологии и экологичный интерьер.

Более рельефные бамперы, более широкая решетка радиатора - вот ключевые изменения внешности наряду с боле узкими фарами. Передние и задние фонари по умолчанию светодиодные, а среди опций есть матричные фары (впервые для модели).

Новые технологие есть и в салоне. Уже в базовой комлектации Karoq оснащен виртуальной панелью приборов. По умоляанию доступен 8-дюймовый экран, а за даоплату можно увеличть диагональ до 10,25 дюйма. У медиасистемы три дисплея на выбор от 8 до 9,2 дюйма. Мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, есть беспроводная зарядка для смартфонов.

Моторная линейка не претерпела значительных изменений. В гамме присутствуют бензиновые двигатели с турбонаддувом объемом 1 л (110 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.), а также 2-литровый турбодизель в двух варинатах мощности (116 и 150 л.с.). Трансмиссия - 6-ступенчая "механика" или 7-ступенчатый DSG.

Обновленный Skoda Karoq также доступен в спортивной версии Sportline. Ее ключевіе отличия - легкосплавніе колеса диаметром 20 дюймов, контрастные акценты в экстерьере и самый мощный двигатель 2.0 TSI с отдачей 190 лошадиных сил.

Skoda Karoq в спортивной версии Sportline

В Европе продажи новинки стартуют в начале следующего года, чуть позже автомобиль появится и в Украине. Ближе ко времени украинского дебюта станут известны цены и комплектации для нашего рынка.

Напомним, представлен 750-сильный BMW Concept XM. К концу 2022 года автомобиль пойдет в серию и станет самым мощным кроссовером марки.