Весело и страшно: как едет карт на ракетной тяге

Фанат ракетного транспорта из США за свою жизнь перевел на реактивную тягу самые различные транспортные средства - от мотоциклов до классического Jaguar S-Type. Но самой забавной его работой стал реактивный карт.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Robert Maddox.

Роберт Мэддокс строит ракеты с 17 лет, за что и получил прозвище "Рокетмен". Возможно, он просто любит скорость, либо в молодости его не взяли в космонавты. В инженерных кругах изобретатель известен созданием красивых мотоциклов с реактивным двигателем и чуть менее красивым ракетным Jaguar S-Type.

Но самой забавной своей работой Мэддокс считает реактивный карт, заслуживший собственное имя - The Beast (Зверь). Несмотря на дрожащую картинку с камеры, интересно наблюдать как "наркоман скорости" гоняет по пустыне на маленьком карте со скоростью 150 километров в час с раскаленным реактивным мотором за спиной.

Причем, автор разработки утверждает, что карт способен гонять вдвое быстрее, но он не хочет рисковать, управляя им одной рукой на таких скоростях. Так ли это на самом деле, можно убедиться прикупив один из реактивных двигателей на сайте изобретателя maddoxjets.com по цене всего лишь от 850 долларов.

Напомним, что прошло почти четыре года с тех пор, как в феврале 2018 года Илон Маск запустил Tesla Roadster в космос с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Сейчас электромобиль находится на расстоянии 377 миллионов километров от Земли.