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Вдохновлен хоррором: новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере

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Среда 29 декабря 2021 09:40
Вдохновлен хоррором: новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере Новый бэтмобиль (Фото: TheBatRobert/Twitter)
Автор: Александр Мороз

Автомобиль, которому суждено сыграть в грядущем продолжении эпопеи "Бэтмен", выглядит как среднемоторная машина в стиле ретро-маслкаров. Красная подсветка - явный намек на оригинальный Бэтмобиль из 1960-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Warner Bros. Pictures.

Вдохновлен хоррором: новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере

Новый трейлер "Бэтмена" дает возможность лучше рассмотреть бэтмобиль, за рулем которого будет гонять Роберт Паттинсон ("Сумерки"). Он выполнен в черном матовом цвете сор светодиодной оптикой и красной подсветкой, из-за которой машина выглядит еще более угрожающе.

Вдохновлен хоррором: новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере

По словам режиссера Мэтта Ривза, нового "Бэтмена" он снимал с огромным желанием сделать фильм уникальным. А в дизайн автомобиля была намеренно вложена идея "вселяющего ужас". Ривз признался, что сцены с бэтмобилем вдохновлены хоррором "Кристина" Джона Карпентера, снятого по одноименному роману Стивена Кинга.

Вдохновлен хоррором: новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере

Ведь бэтмобиль – это не просто транспортное средство Темного рыцаря, а важная составляющая его устрашающего образа.

Вдохновлен хоррором: новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере

"Он должен появиться из сумрака, чтобы запугать до смерти. Мне понравилась сама идея, что автомобиль выступает как напоминающий зверя персонаж хоррора", - отметил режиссер.

Изначально новый "Бэтмен" должен был выйти на большие экраны в июне, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.

Помимо Паттинсона в роли Бэтмена, в фильме также снялись Колин Фаррелл в роли Пингвина, Пол Дано в роли Загадочника, Зои Кравиц в роли Женщины-кошки и Энди Серкис в роли Альфреда.

Напомним, что на аукционе продан суперкар Ferrari BB 512i, ранее принадлежавший звезде мирового кино Жану-Полю Бельмондо. Актер купил автомобиль в 1985 году.

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