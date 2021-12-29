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Натхненний хоррором: новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері

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Середа 29 грудня 2021 09:40
Натхненний хоррором: новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері Новий Бетмобіль (Фото: TheBatRobert / Twitter)
Автор: Олександр Мороз

Автомобіль, якому судилося зіграти в прийдешньому продовженні епопеї "Бетмен", виглядає як середньомоторна машина в стилі ретро-маслкарів. Червона підсвічування - явний натяк на оригінальний Бетмобіль з 1960-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Warner Bros. Pictures.

Натхненний хоррором: новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері

Новий трейлер "Бетмена", дає можливість краще розглянути Бетмобіль, за кермом якого ганятиме Роберт Паттінсон ("Сутінки"). Він виконаний в чорному матовому кольорі з світлодіодною оптикою і червоним підсвічуванням, через яку машина виглядає ще більш загрозливо.

Натхненний хоррором: новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері

За словами режисера Метта Рівза, нового "Бетмена" він знімав з величезним бажанням зробити фільм унікальним. А в дизайн автомобіля була навмисно вкладена ідея "вселяє жах". Рівз зізнався, що сцени з бетмобілем натхненні хоррором "Христина" Джона Карпентера, знятого за однойменним романом Стівена Кінга.

Натхненний хоррором: новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері

Адже Бетмобіль - це не просто транспортний засіб Темного Лицаря, а важлива складова його страхітливого образу.

Натхненний хоррором: новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері

"Він повинен з'явитися з темряви, щоб залякати до смерті. Мені сподобалася сама ідея, що автомобіль виступає як звірячий персонаж хоррора", - зазначив режисер.

Спочатку новий "Бетмен" повинен був вийти на великі екрани в червні, але через пандемію коронавірусу прем'єру перенесли на 4 березня 2022 року.

Крім Паттінсона в ролі Бетмена, у фільмі також знялися Колін Фаррелл в ролі пінгвіна, Пол Дано в ролі Загадочника, Зої Кравіц в ролі жінки-кішки і Енді Серкіс в ролі Альфреда.

Нагадаємо, що на аукціоні продано суперкар Ferrari BB 512i, що раніше належав зірці світового кіно Жану-Полю Бельмондо. Актор купив автомобіль в 1985 році.

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