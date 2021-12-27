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Hyundai будет использовать пластиковые отходы как сырье для производства водорода

Автор: Вадим Добровольский

Компания Hyundai планирует построить завод для производства водорода. Сырьем станут пластиковые отходы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.

Минувшей осенью компания Hyundai объявила о инвестициях в водород в размере 1,1 миллиарда долларов. На эти деньги будут построены два двух новых заводов по производству топливных элементов в Южной Корее.

Следующим этапом перехода на водород станет завод по его производству. Причем сырьем станут пластиковые отходы. Водород высокой чистоты будет добываться путем пиролиза и последующей газификациию. Пиролиз - это процесс разложения материалов при высоких температурах в инертной среде. По предварительной информации, строительство завода обойдется компании в 400 млн долларов.

В настоящий момент компания выпускает только одну модель на водороде - это кроссовер Hyundai Nexo с силовой установкой на топливных элементах. В будущем линейка водородомобилей Hyundai расширится.

Напомним, Toyota начала продажи своего самого дешевого электромобиля. Ситикар C+pod у себя на родине в Японии стоит 15 тысяч долларов.

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Автомобильный рынокВодородная энергетика