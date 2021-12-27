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Компанія Hyundai використовуватиме пластикові відходи як сировину для виробництва водню

Автор: Вадим Добровольский

Энергия из мусора: пластиковые отходы станут сырьем производства для водорода на новом заводе Hyundai

Компанія Hyundai планує звести завод для виробництва водню. Сировиною стануть пластикові відходи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Минулої осені компанія Hyundai оголосила про інвестиції у водень у розмірі 1,1 мільярда доларів. На ці гроші будуть побудовані два нових заводів з виробництва паливних елементів у Південній Кореї.

Наступним етапом переходу на водень стане завод із його виробництва. Причому сировиною стануть пластикові відходи. Водень високої чистоти видобуватиметься шляхом піролізу та наступної газифікації. Піроліз - це процес розкладання матеріалів за високих температур в інертному середовищі. За попередньою інформацією, будівництво заводу коштуватиме компанії 400 млн доларів.

Зараз компанія випускає лише одну модель на водні - це кросовер Hyundai Nexo з силовою установкою на паливних елементах. У майбутньому лінійка водневих автомобілів Hyundai розшириться.

Нагадаємо, Toyota почала продаж свого найдешевшого електромобіля. Сітікар C+pod у себе на батьківщині в Японії коштує 15 тисяч доларів.

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