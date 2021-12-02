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Не ждите новинок до 2025 года: Jaguar прекращает разработку автомобилей

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Четверг 02 декабря 2021 10:30
Не ждите новинок до 2025 года: Jaguar прекращает разработку автомобилей Электрический кроссовер Jaguar I-Pace (Фото: Jaguar)
Автор: Александр Мороз

Компания Jaguar сделает перерыв до 2025 года в выпуске новых моделей и сосредоточит все силы на разработке новой линейки электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Le Monde.

Анонсированная в этом году стратегия британского автопроизводителя "Reimagine" (Переосмысление) радикально изменит имидж марки и ее модельный ряд – в Jaguar не удовлетворены конкуренцией с Audi, BMW, Mercedes и собираются вторгнуться на территорию Aston Martin и Bentley.

Не ждите новинок до 2025 года: Jaguar прекращает разработку автомобилей

Кроме того, с 2025 компания будет выпускать исключительно электромобили. По словам генерального директора JLR Тьерри Боллоре сегмент SUV отдадут компании Land Rover, тогда как Jaguar сосредоточится на электрокарах люкс-класса.

Дизайн новых моделей не будет иметь ретро-мотивов и параллелей с существующей линейкой автомобилей, а в их основу ляжет совершенно новая электромобильная платформа. Ее собирается заказать у стороннего производителя – переговоры уже ведутся.

Не ждите новинок до 2025 года: Jaguar прекращает разработку автомобилей

На начальном этапе новая полностью электрическая линейка будет состоять из двух кроссоверов и двухдверного купе. Самый дешевый из предлагаемых электромобилей будет стоить около 100 000 фунтов стерлингов (133 000 долларов США).

А до тех пор Jaguar будет полагаться на существующий модельный ряд автомобилей, упростив перечень двигателей и оборудования. При этом производство закрываться не будет, но возможно придется сократить штат.

Не ждите новинок до 2025 года: Jaguar прекращает разработку автомобилей

Переход на электромобили и выход на рынок более высокого класса выглядят разумным решением на фоне падения продаж – по итогам 2020-го европейские дилеры Jaguar реализовали на 36,8% автомобилей меньше, чем годом ранее. А в этом году дела идут еще хуже.

Напомним, что концерн Jaguar Land Rover стал частью пула компании Tesla в Европе, что позволит компании избежать штрафов за превышение выбросов углекислого газа ее автомобилями.

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