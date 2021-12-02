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Не чекайте новинок до 2025 року: Jaguar припиняє розробку автомобілів

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Четвер 02 грудня 2021 10:30
Не чекайте новинок до 2025 року: Jaguar припиняє розробку автомобілів Електричний кросовер Jaguar I-Pace (Фото: Jaguar)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Jaguar зробить перерву до 2025 року у випуску нових моделей і зосередить всі сили на розробці нової лінійки електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Le Monde.

Анонсована в цьому році стратегія британського автовиробника " Reimagine "(переосмислення) радикально змінить імідж марки і її модельний ряд – в Jaguar не задоволені конкуренцією з Audi, BMW, Mercedes і збираються вторгнутися на територію Aston Martin і Bentley.

Не чекайте новинок до 2025 року: Jaguar припиняє розробку автомобілів

Крім того, з 2025 компанія буде випускати виключно електромобілі. За словами генерального директора JLR Тьєррі Боллоре сегмент SUV віддадуть компанії Land Rover, тоді як Jaguar зосередиться на електрокарах люкс-класу.

Дизайн нових моделей не матиме ретро-мотивів і паралелей з існуючою лінійкою автомобілів, а в їх основу ляже абсолютно нова електромобільна платформа. Її збирається замовити у стороннього виробника-переговори вже ведуться.

Не чекайте новинок до 2025 року: Jaguar припиняє розробку автомобілів

На початковому етапі нова повністю електрична лінійка буде складатися з двох кросоверів і дводверного купе. Найдешевший із запропонованих електромобілів коштуватиме близько 100 000 фунтів стерлінгів (133 000 Доларів США).

А до тих пір Jaguar буде покладатися на існуючий модельний ряд автомобілів, спростивши перелік двигунів і обладнання. При цьому виробництво закриватися не буде, але можливо доведеться скоротити штат.

Не чекайте новинок до 2025 року: Jaguar припиняє розробку автомобілів

Перехід на електромобілі і вихід на ринок більш високого класу виглядають розумним рішенням на тлі падіння продажів – за підсумками 2020-го Європейські дилери Jaguar реалізували на 36,8% автомобілів менше, ніж роком раніше. А цього року справи йдуть ще гірше.

Нагадаємо, що концерн Jaguar Land Rover став частиною пулу компанії Tesla в Європі, що дозволить компанії уникнути штрафів за перевищення викидів вуглекислого газу її автомобілями.

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