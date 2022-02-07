UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцы массово отказываются платить штрафы с камер видеофиксации

Автор: Константин Широкун

За 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн. штрафов на общую сумму более одного миллиарда гривен. В сравнении с предыдущим годом, количество зафиксированных нарушений существенно увеличилось, также выросла доля неоплаченных штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram Опендатамедиа.

Впервые видеокамеры, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, заработали в Киеве и области в июне 2020 года. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн. штрафов. По итогам 2021 года покрытие системы расширилось. В настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах 15 регионов Украины.

Несмотря на возросшее количество нарушений, украинцы не спешат за них платить. Количество неуплаченных штрафов за последний год существенно выросло, на целых 19% в сравнении с 2020 годом. Всего украинцы не оплатили 1 327 440 штрафов.

Ранее мы сообщали, что дилер Nissan подал в суд на Nissan из-за того, что на всех не хватает автомобилей Nissan. Таким образом, дилер намерен улучшить свое материальное положение.

Напомним, что в электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности. Машины не сообщают о непристегнутых ремнях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок