Украинский изобретатель за 100 долларов создал "Волгу" на дровах: известно, сколько она экономит денег

Рукастый мастер из Камень-Каширского Волынской области переоборудовал свой автомобиль "Волга" для работы на дровах. Установка заняла почти весь багажный отсек.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Volynblog.

Седан ГАЗ-31029 с завода никогда не оснащался газогенераторной установкой. Но энтузиаст изучил принцип работы дровяного котла, точную инструкцию установки почерпнул из интернета и создал экспериментальный образец. Бюджет проекта – всего около 2700 гривен.

Принцип работы установки предельно прост – дрова при сгорании в среде с низким содержанием кислорода и под большим давлением выделяют горючий газ, который поступает в цилиндры ДВС и используется в качестве топлива. По словам конструктора-самоучки, седан способен разгоняться до 100 км/ч. Одной загрузки дров, которая помещается в котел, хватает на 50 км пробега.

Инженерная мысль волынского экспериментатора не стоит на месте. Он уже работает над проектом усовершенствованного газогенератора, который будет установлен на другой автомобиль.

Все старания оправдывает выгода при эксплуатации – за три года автомобилист сэкономил на топливе около 50 тыс. грн.

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