Український винахідник за 100 доларів створив "Волгу" на дровах: відомо, скільки вона економить грошей

Майстер з Камінь-Каширського Волинської області переобладнав свій автомобіль "Волга" для роботи на дровах. Установка зайняла майже весь багажний відсік.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Volynblog.

Седан ГАЗ-31029 з заводу ніколи не оснащувався газогенераторною установкою. Але ентузіаст вивчив принцип роботи дров'яного котла, точний склад установки почерпнув з Інтернету і створив експериментальний зразок. Бюджет проекту - близько 2700 гривень.

Принцип роботи установки гранично простий - дрова при згорянні в середовищі з низьким вмістом кисню і під великим тиском виділяють горючий газ, який надходить в циліндри ДВС і використовується в якості палива. За словами конструктора-самоучки, седан здатний розганятися до 100 км/год.одного завантаження дров, яка поміщається в котел, вистачає на 50 км пробігу.

Інженерна думка волинського експериментатора не стоїть на місці. Він вже працює над проєкт вдосконаленого газогенератора, який буде встановлений на інший автомобіль.

Всі старання виправдовує вигода при експлуатації – за три роки автомобіліст заощадив на паливі близько 50 тис.грн.

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