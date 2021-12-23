Украинские АЗК начали продажу зимнего дизтоплива

Сеть АЗК SOCAR открыла продажу зимнего дизельного топлива Nano и арктического Nano Extro. Оба типа продукции производятся на литовском заводе Mazeikiu Nafta, который входит в польский концерн Orlen.

Об этом сообщает РБК-Украина AUTO со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, зимнее дизтопливо Nano и арктическое Nano Extrо отвечают требованиям "Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам" и ДСТУ 7688:2015 "Топливо дизельное Евро. Технические условия".

Оба вида топлива соответствуют экологическому классу Евро-5 и требованиям ДСТУ 7688 - содержание серы не превышает 10 мг/кг.

В состав зимнего дизельного топлива Nano и арктического Nano Extrо входят многофункциональные присадки европейского химического гиганта, концерна BASF. А топливо Nano Extro содержит максимальное количество рекомендуемых производителем присадок - 1 300 грамм на тонну, что позволяет минимизировать обращение на СТО и продлевает срок службы авто.

На украинском рынке представлены три вида сезонного дизельного топлива: летнее, зимнее и арктическое (ДСТУ 7688). ПТФ летних видов дизельного топлива - не выше -5°С. У зимних сортов - не выше -20°С, а арктическое должно иметь ПТФ не выше -30°С.

При низких температурах парафины, находящиеся в дизеле, начинают кристаллизоваться и топливо густеет. Они не дают ему проходить через фильтр и засоряют топливный насос.

Кроме того, попадая в двигатель, они вызывают повышенное нагарообразование. В результате - повышенный износ деталей, засорение фильтров и остановка мотора.

Чтобы дизельный двигатель не вышел из строя необходимо использовать для его питания сезонные виды топлива. Именно поэтому АЗК проводят серьезные исследования реализуемого топлива на соответствие стандартам и нормативам.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей.