Украинская армия получит уникальный автомобильный прицеп: что на него установят

Украинские инженеры разрабатывают новую радиолокационную станцию на базе цифровых антенных решеток. РЛС, получившая имя "Артамон" предназначена для обнаружения и целеуказания.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на портал Defence Express.

Работу над этой РЛС на базе цифровых антенных решеток ведет киевское предприятие "Скайнет ltd" совместно с ГП завод "Арсенал". Новая технология уже реализована в модернизированных "Шилках" – ЗСУ-23-4М А1 "Рокач" (счетверенная зенитная установка калибром 23 мм).

"Сейчас "Скайнет ltd" для Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по заказу Минобороны разрабатывает опытный образец и должен выйти на испытания с РЛС обнаружения и целеуказания на базе цифровых антенных решеток - "Артамон". Мы этим вопросом занимаемся и до конца этого года эта работа будет выполнена", — рассказал директор предприятия Леонид Шацман.

Вполне естественно, для транспортировки "Артамона" был разработан новый прицеп, название которого пока не рассекречено. Среди несекретных характеристик РЛС - возможность обнаружения целей с эффективной площадью отражения 1 кв. метр на дальности 80–100 км.

При этом установка имеет малые габариты и незначительную потребность в энергопитании. "Артамон" позволяет мгновенно, в секторе 60 на 30 градусов по азимуту и ​​углу места, выявлять цели, определять их координаты и выдавать целеуказания на поражение.

"Пользователем" этих целеуказаний, должна быть система управления оружием, которую мы также разрабатываем совместно с НПО "Арсенал" - РЛС "Сагайдак". Или радиолокационные станции армейских зенитных комплексов, таких как "Оса", "Тунгуска" и другие", — добавил разработчик.

На данный момент зенитно-ракетный комплекс "Оса" – момент основное средство ПВО в Сухопутных войсках

Таким образом, Сухопутные войска уже в этом году начнут внедрение новой системы, которая способна значительно повысить эффективность имеющихся армейских ЗРК.

Напомним, что Вооруженные силы Украины приняли в эксплуатацию на особый период несколько новых моделей машин. Среди них – штабной автомобиль и передвижные мастерские.