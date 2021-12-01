В Украине стартовал переворот: многие автовладельцы изменили отношение к государству

В среде владельцев "евроблях" начался переворот. Те, кто не успел растаможить машину по льготному тарифу, отдают ее бесплатно государству, чтобы избежать штрафа в 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook движения Авто Евро Сила.

После окончания срока льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации (так называемых "евроблях") над влалельцами такой техники нависла угроза штрафа в 170 тысяч гривен. Далеко не все успели или смогли по финансовым причинам растаможить "евробляхи" по льготному тарифу в срок, поэтому ищут способы избежать штрафа.

Одать "евробляху" на разборку не решит проблему штрафа, ведь в базе Таможенной службы машина все равно будет числиться за владельцем. Поэтому единственный способ не платить за растаможку по полной ставке и уйти от штрафа - отдать автомобиль государству бесплатно.

Именно так начинают поступать владельцы "евроблях", опоздавших с льготной растаможкой. Движение Авто Евро Сила, выступающее за легализацию автомобилей на европейской регистрации, на своей странице в Facebook разместили видео, в котором владелец нерастаможенного грузовика Volkswagen T4 решил его безвозмездно передать государству. В дальнейшем машина будет возить грузі в зоне ООС.

Как сказано в видео, владелец грузовика хотел растаможить его по льготной ставке, но оказалось, что на такие коммерческие машины тариф не распространялся.

Льготная растаможка "евроблях" завершилась 10 ноября 2021 года. Как ссобщает Государственная таможенная служба, за 180 дней льготной растаможки, которая действовала с 15 мая, украинские граждане растаможили 85 тысяч автомобилей на европейской регистрации. Общая сумма таможенных платежей составила 3 млрд гривен, а больше всего машин растаможили в последние 10 дней льготного периода.

Напомним, за 9 месяцев 2021 году в Украину импортировано в 4 раза больше подержанных леговых авто, чем новых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт подержанных легковышек вырос на 38%.