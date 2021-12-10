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Школьный автобус выполнил "лосиный тест" намного быстрее спорткара Porsche

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Пятница 10 декабря 2021 13:21
Школьный автобус выполнил "лосиный тест" намного быстрее спорткара Porsche Школьный автобус с системой стабилизации Motiv Power Systems (Фото: motivps.com)
Автор: Вадим Добровольский

В США школьный автобус выполнил "лосиный тест" на впечатляющей скорости быстрее многих спортивных автомобилей. Его оснастили продвинутой системой стабилизации, что и помогло

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motiv Power Systems.

Фирма Motiv Power Systems из Калифорнии, специализирующаяся на разработке электронике для автомобилей, продемонстировала свою очередную новинку - продвинутую систему курсовой устойчивовсти.

Для демонстрации новой системы она была установлена на большой школьный автобус, после чего тот отправилс выполнять переставку. Это так называемый "лосиный тест", который имитирует объезд внезапного препятствия на дороге.

Школьный автобус выполнил &quot;лосиный тест&quot; намного быстрее спорткара Porsche

Хорошим результатом выполнения переставки считается скорость 77-78 км/ч - выше этого предела даже многие спортивные автомобили начинают цеплять конуса в заносе. Например, электрический спорт-универсал Porsche Taycan Cross Turismo, который ранее побывал на тесте РБК-Украина Авто, смог выполнить это упражнение на скоротси 74 км/ч.

Тем удивительнее результат школьного автобуса - ни много ни мало 112 км/ч! Именно такой показатель (69 миль/ч) можно увидеть в данных бортового видеорегистратого. Но ведь у школьного автосбуса - большие габариты и высокий центр тяжести... Неужели новая система Motiv Power Systems настолько эффективно гасит скольжения?

Сама компания не акцентирует внимание на высокой скорости выполнения переставки. А при пристальном анализе видео можно сделать вывод, что впечатляющий результ "лосиного теста" объясняется особенностями коридоров из конусов - они шире обычного и расположены ближе друг к другу. Имными словами, на автобус действовали меньшие боковые ускорения.

Напомним, Mercedes первым в Европе начинает продажи автомобилей с продвинутвм автопилотом третьего уровня. Система, которая позволяет во время движения полностью убирать руки с руля, сначала появится на флагманском S-Class.

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