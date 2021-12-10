Шкільний автобус виконав "лосиний тест" набагато швидше за спорткар Porsche
У США шкільний автобус виконав "лосиний тест" на вражаючій швидкості швидше за багато спортивних автомобілів. Його оснастили просунутою системою стабілізації, що й допомогло зразково виконати маневр.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motiv Power Systems.
Фірма Motiv Power Systems з Каліфорнії, що спеціалізується на розробці електроніки для автомобілів, продемонструвала свою чергову новинку - просунуту систему курсової стійкості.
Для демонстрації нової системи вона була встановлена на великий шкільний автобус, після чого той відправився виконувати переставку. Це так званий "лосиний тест", який імітує об'їзд раптової перешкоди на дорозі.
Гарним результатом виконання переставки вважається швидкість 77-78 км/год - вище цієї межі навіть багато спортивних автомобілів починають ковзати та чіпляти конуси. Наприклад, електричний спорт-універсал Porsche Taycan Cross Turismo, який раніше побував на тесті РБК-Україна Авто, зміг виконати "лосиний тест" на швидкості 74 км/год.
Тим дивовижніший результат шкільного автобуса - 112 км/год! Саме такий показник (69 миль/год) можна побачити у даних бортового відеореєстрату. Але ж у шкільного автосбуса великі габарити та високий центр тяжіння... Невже нова система Motiv Power Systems настільки ефективно гасить ковзання?
Сама компанія не акцентує уваги на високій швидкості виконання переставки. А при пильному аналізі відео можна зробити висновок, що вражаючий результ "лосиного тесту" пояснюється особливостями коридорів з конусів - вони ширші за звичайні та розташовані ближче один до одного. Іншими словами, на автобус діяли менші бічні прискорення.
Нагадаємо, Mercedes першим у Європі починає продажі автомобілів з просунутим автопілотом третього рівня. Система, яка дозволяє під час руху повністю забирати руки з керма, спочатку з'явиться на флагманському S-Class.