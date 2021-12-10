Шкільний автобус виконав "лосиний тест" набагато швидше за спорткар Porsche

У США шкільний автобус виконав "лосиний тест" на вражаючій швидкості швидше за багато спортивних автомобілів. Його оснастили просунутою системою стабілізації, що й допомогло зразково виконати маневр.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motiv Power Systems.

Фірма Motiv Power Systems з Каліфорнії, що спеціалізується на розробці електроніки для автомобілів, продемонструвала свою чергову новинку - просунуту систему курсової стійкості.

Для демонстрації нової системи вона була встановлена ​​на великий шкільний автобус, після чого той відправився виконувати переставку. Це так званий "лосиний тест", який імітує об'їзд раптової перешкоди на дорозі.

Гарним результатом виконання переставки вважається швидкість 77-78 км/год - вище цієї межі навіть багато спортивних автомобілів починають ковзати та чіпляти конуси. Наприклад, електричний спорт-універсал Porsche Taycan Cross Turismo, який раніше побував на тесті РБК-Україна Авто, зміг виконати "лосиний тест" на швидкості 74 км/год.

Тим дивовижніший результат шкільного автобуса - 112 км/год! Саме такий показник (69 миль/год) можна побачити у даних бортового відеореєстрату. Але ж у шкільного автосбуса великі габарити та високий центр тяжіння... Невже нова система Motiv Power Systems настільки ефективно гасить ковзання?

Сама компанія не акцентує уваги на високій швидкості виконання переставки. А при пильному аналізі відео можна зробити висновок, що вражаючий результ "лосиного тесту" пояснюється особливостями коридорів з конусів - вони ширші за звичайні та розташовані ближче один до одного. Іншими словами, на автобус діяли менші бічні прискорення.

Нагадаємо, Mercedes першим у Європі починає продажі автомобілів з просунутим автопілотом третього рівня. Система, яка дозволяє під час руху повністю забирати руки з керма, спочатку з'явиться на флагманському S-Class.