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Ціни на вживані автомобілі зросли на 40 відсотків у порівнянні з минулим роком

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Вівторок 15 лютого 2022 15:16
Ціни на вживані автомобілі зросли на 40 відсотків у порівнянні з минулим роком Ринок уживаних автомобілів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

За даними Бюро статистики праці США ціни на старі автомобілі зросли на 40 відсотків всього за один рік. Середня вартість машини на вторичці вже досягла майже 30 тисяч доларів і до стабілізації цін ще далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Jalopnik.

Однією з причин ситуації, що склалася є глобальна нестача мікроелектроніки. Автовиробники змушені припиняти виробництво або скорочувати випуск і клієнтам нічого не залишається, окрім як шукати залізного коня серед авто з пробігом.

Однак дефіцит напівпровідників - лише один з факторів. Інфляція також представляє велику проблему для покупців уживаних автомобілів. Простіше кажучи, все стало набагато дорожче, ніж було всього 12 місяців тому.

Ціни на вживані автомобілі зросли на 40 відсотків у порівнянні з минулим роком

В результаті середні ціни на старі автомобілі всього за рік зросли приблизно на 40 відсотків і стали просто непристойними – від 28 до 29,5 тисячі доларів. При цьому, за даними Cars.com більшість автомобілів продаються протягом тижня після публікації оголошення.

Враховуючи, скільки автомобілів з пробігом експортується з США в Україну ця проблема прямо стосується і нас. Втім, вже забрижило світло в кінці тунелю. За прогнозами аналітиків ринку пропозиція нових автомобілів збільшиться в другій половині поточного року, в той час, як споживчий попит через зростання цін на старі автомобілі знизився.

Нагадаємо, що у 2021 році в Україну було ввезено півмільйона старих авто. Це абсолютний рекорд для країни.

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