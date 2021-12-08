В Японии придумали инновационные светодиодные фары

В Японии в продажу поступили необычные обогреватели для светодиодных фар автомобилей. Они активируются автоматически при температуре ниже 5 градусов Цельсия.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Car Watch.

Девайс представляет собой прозрачный круг, который клеится на поверхность фары. Главное предназначение нового устройства – очистка светодиодных фар и фонарей от снега и льда. Именно этот тип оптики выделяет меньше всего тепла от самого процесса свечения и не способен самостоятельно растопить образовавшийся на фарах лед.

Компания PIAA, создатель необычного устройства, первые образцы своего обогревателя начала испытывать еще год назад. Но тогда удалось достичь температуры всего 50 градусов по Цельсию, чего было недостаточно для быстрого оттаивания фар Товарные образцы достигают температуры в 60 градусов.

Кольцо автоматически начинает нагреваться, если наружная температура опускается ниже пяти градусов по Цельсию. Каждый наклеенный элемент потребляет около 5 Вт. Универсальные обогреватели рассчитаны на подключение к 12-, или и 24-вольтной бортовой сети. Цена комплекта из двух нагревательных элементов – 16 тысяч иен (около 3850 грн).

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