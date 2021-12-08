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В Японії винайшли інноваційні світлодіодні фари

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Середа 08 грудня 2021 09:15
В Японії винайшли інноваційні світлодіодні фари Фото: обігрівач фар (car.watch.impress.co.jp)
Автор: Константин Широкун

У Японії до продажу надійшли незвичайні обігрівачі для світлодіодних фар автомобілів. Вони активуються автоматично за температури нижче 5 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car Watch.

Девайс являє собою прозоре коло, яке клеїться на поверхню фари. Головне призначення нового пристрою - очищення світлодіодних фар і ліхтарів від снігу та льоду. Саме цей тип оптики виділяє найменше тепла від самого процесу світіння і не здатний самостійно розтопити утворився на фарах лід.

В Японії винайшли інноваційні світлодіодні фари

Компанія PIAA, творець незвичайного пристрою, перші зразки свого обігрівача почала відчувати ще рік тому. Але тоді вдалось досягнути температруи всього 50 градусів за Цельсієм, чого було недостатньо для швидкого відтавання фар. Товарні зразки досягають температури в 60 градусів.

В Японії винайшли інноваційні світлодіодні фари

Кільце автоматично починає нагріватися, якщо забортна температура опускається нижче п'яти градусів за Цельсієм. Кожен наклеєний елемент споживає близько 5 Вт. Універсальні Обігрівачі розраховані на підключення до 12-, або і 24-вольтної бортової мережі. Ціна комплекту з двох нагрівальних елементів - 16 тисяч ієн (близько 3850 грн).

Нагадаємо, що Bentley працює над ідеальним розкішним впроваджувачем. Британський люксовий бренд готує автомобіль з максимальним комфортом для пасажирів заднього ряду.

Раніше стало відомо, що Hyundai Tucson отримав позашляхову версію. Новинка призначена для їзди по бездоріжжю.

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