В Японії винайшли інноваційні світлодіодні фари

У Японії до продажу надійшли незвичайні обігрівачі для світлодіодних фар автомобілів. Вони активуються автоматично за температури нижче 5 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car Watch.

Девайс являє собою прозоре коло, яке клеїться на поверхню фари. Головне призначення нового пристрою - очищення світлодіодних фар і ліхтарів від снігу та льоду. Саме цей тип оптики виділяє найменше тепла від самого процесу світіння і не здатний самостійно розтопити утворився на фарах лід.

Компанія PIAA, творець незвичайного пристрою, перші зразки свого обігрівача почала відчувати ще рік тому. Але тоді вдалось досягнути температруи всього 50 градусів за Цельсієм, чого було недостатньо для швидкого відтавання фар. Товарні зразки досягають температури в 60 градусів.

Кільце автоматично починає нагріватися, якщо забортна температура опускається нижче п'яти градусів за Цельсієм. Кожен наклеєний елемент споживає близько 5 Вт. Універсальні Обігрівачі розраховані на підключення до 12-, або і 24-вольтної бортової мережі. Ціна комплекту з двох нагрівальних елементів - 16 тисяч ієн (близько 3850 грн).

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