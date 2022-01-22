В царстве незамерзайки: как выбрать зимнюю омывающую жидкость для автомобиля

При температуре около нуля расход омывающей жидкости резко увеличивается. Каждый встречный или попутный автомобиль так и норовит забрызгать вам лобовое стекло и фары. Автомобилисты шутят, что в такую погоду расход "омывайки" приближается к расходу топлива:

Какие бывают типы омывающей жидкости и какому варианту лучше отдать предпочтение, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Состав зимней омывающей жидкости очень прост: на 60-70 процентов она состоит из воды, а остальное – спирт, который и отвечает за стойкость к морозу. В "омывайках" применяют нескольких видов спирта: этиловый, метиловый или изопропиловый. Также часто добавляются ароматизаторы и моющие средства в небольших количествах. Главная задача ароматизаторов – частично или полностью нейтрализовать запах спирта.

Этиловый – самый дорогой и самый безопасный. Метиловый – вреден для организма при попадании внутрь или на слизистую глаз, носа, но стоит дешевле и имеет самую низкую температуру замерзания. Изопропиловый спирт стоит почти как этиловый ввиду своей меньшей вредности.

В современных омывающих жидкостях чаще всего используют этиловый или изопропиловый. Использование метила одно время и вовсе пытались запретить.

Что выбрать: готовую "незамерзайку" или концентрат

Большинство автомобилистов пользуются готовой омывающей жидкостью, которую нужно просто залить в бачок омывателя под капотом. Такие "незамерзайки" имеют разную стойкость к морозу. Чаще всего производители заявляют, что их жидкости способны выдерживать до -12 или -20 градусов по Цельсию.

Более слабые растворы обычно стоят дешевле, потому что в их составе меньше спирта и больше воды. Покупать их предпочтительно лишь в межсезонье, а зимой - в период с околонулевой температурой.

Нужно понимать, что большинство фабричных омывающих жидкостей не готовы выдерживать заявленную на упаковке температуру. Причин может быть несколько: и лукавство со стороны производителя, и испарение спирта при неплотной упаковке на длительном хранении. Потому предпочтительно использовать жидкость, которая рассчитана на -20 градусов.

В сильные морозы старайтесь не мыть лобовое стекло в еще непрогретой машине. В таком случае спирт почти моментально испарится с поверхности стекла, и на нем образуется тончайшая пленка замерзшей воды, которая ограничит видимость. Если же лобовое уже слегка нагрето, то такой эффект не появится.

Существуют также концентраты. Они сами по себе рассчитаны на -70…-80 градусов по Цельсию и в чистом виде могут использоваться только в особых случаях – в зонах с экстремально низкими температурами.

В условиях нашего климата они позволяют сэкономить - до 30-40% на одном и том же объеме омывающей жидкости. Рецепт самостоятельного приготовления "незамерзайки" прост: нужно смешать воду и концентрат в правильной пропорции. Соотношение и получаемая минимальная температура замерзания обычно указываются на упаковке. К недостаткам концентратов стоит отнести хлопотность – нужно иметь запасную тару, заранее замешать раствор, да и попросту не забыть его взять с собой. Концентраты обычно продаются в магазинах автотоваров.

Где покупать: на заправке, в магазине, или автосалоне

Автомобилисты делятся на два вида: одни покупают "омывайку" только когда бачок омывателя опустеет полностью, вторые имеют своих любимых производителей и пользуются только их продукцией.

"Незамерзайка" ближе всего к водителю на АЗС. На сетевых заправках, как правило, продается два вида омывающей жидкости – подешевле и подороже. Первая отличается более агрессивным запахом и простенькой упаковкой, вторая же выглядит серьезнее и может выдерживать больший "минус". То, что они даже в мороз стоят на поддонах у входа на улице, намекает покупателю на их стойкость к низким температурам. На рынках и в супермаркетах ассортимент состоит, главным образом, из дешевых "незамерзаек".

Омывающие жидкости класса "премиум" можно найти в автомобильных магазинах или в отделах аксессуаров официальных автосалонов. Не удивляйтесь, у многих уважающих себя автомобильных брендов есть "омывайки" под собственным именем.

Такие жидкости стоят в 2-3 раза дороже и отличаются тем, что в них используются гипоаллергенные моющие средства. Кроме того, нейтрализаторы запаха делают их совсем нейтральными, так что даже чуткий нос не заметит аромат спирта.

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