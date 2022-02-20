UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

4 года в космосе: электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска в 2018 году

Автор: Константин Широкун

Прошло почти четыре года с тех пор, как в феврале 2018 года Илон Маск запустил Tesla Roadster в космос с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Сейчас электромобиль находится на расстоянии 377 миллионов километров от Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNN.

Tesla Roadster движется к Марсу со скоростью 27 955 км/ч. Интересно, что до Марса электромобилю осталось пролететь 320 миллионов километров. За все время полета машина преодолела более 3 млрд. километров. Астроном из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл убежден, что Tesla вероятно все еще цела, но может иметь повреждения от метеоритов.

Интересно, что астрономы не наблюдают за родстером, а профессор астрофизики Университета Торонто Ханно Рейн заявил, что изучение его траектории просто не имеет большой научной ценности. По мнению ученого, электромобиль в космосе – это всего лишь дорогой космический мусор.

Ранее мы писали, что в Украину привезли самый доступный электромобиль Citroen. Машину оценили всего в 7 тыс. евро.

Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок