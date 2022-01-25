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Три десятка электромобилей: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi анонсировал свои ближайшие новинки

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 09:51
Три десятка электромобилей: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi анонсировал свои ближайшие новинки Электромобиль Nissan Ariya (Фото: global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует увеличить свои инвестиции в электромобили в три раза за счет совместной разработки ряда электромобилей. Благодаря этим инвестициям три бренда стремятся существенно расширить свою электрическую модельную линейку.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.

Альянс планирует инвестировать более 20 миллиардов евро в течение следующих нескольких лет. К концу десятилетия стоит ожидать появления более 30 новых электромобилей на базе пяти общих платформ. Альянс уже потратил 10 миллиардов евро на обновление производственных площадок, которые будут заниматься выпуском электрокаров.

Три десятка электромобилей: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi анонсировал свои ближайшие новинкиЧетыре из пяти анонсированных общих платформ уже разработаны, а пятую "тележку" должны представить в текущем году. По планам, к 2030 году в модельной линейке всех брендов в каждом сегменте должен присутствовать как минимум один электрокар. Совместное использование платформ должно позволить альянсу снизить затраты на производство. Главная цель – создать семейство электромобилей, которые по цене не будут опережать их бензиновые аналоги. Совместное использование батарей также вдвое сократит производственные затраты.

Ранее сообщалось, что летающему автомобилю AirCar с мотором BMW официально разрешили полеты над Европой. Первые километры аэромобиль пролетел над Словакией.

Также мы писали, что названа дата украинской премьеры кроссовера Nissan X-Trail. Новинка приедет в Украину во второй половине 2022 года.

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