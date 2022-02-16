На третьем месте в Восточной Европе: названы причины роста популярности шин Nokian в Украине

Для компании Nokian Украина – это пятый рынок по количеству проданных шин в Европе и третий – в Восточно-Европейском регионе. В планах финского производителя увеличить свое присутствие на нашем рынке. С этой целью были презентованы новые летние и внедорожные шины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

За 2021 год компания увеличила свои продажи на 41%, тогда как весь шинный рынок в Украине вырос только на 22%. Ожидается, что в следующие несколько лет ежегодный рост рынка сократится до 5-7%. Интересно, что за прошлый год доля Nokian на отечественном шинном рынке увеличилась с 15 до 18%.

Среди главных факторов успеха в украинском представительстве Nokian называют актуальную модельную линейку с широким перечнем типоразмеров, широкую дилерскую сеть и конечно же соответствие характеристик шин украинскому климату.

В компании отмечают, что подорожания шин в 2022 году избежать не удастся. Среди главных причин: существенное удорожание логистических услуг, рост цены на сырье, а также дефицит колес. А среди главных достижений последних лет – существенное количество рекламаций. Если в 2017 году было 190 случаев брака, то в 2021-м – только 90. И это при нескольких десятках тысячах проданных новых шинах.

В отличие от многих стран Восточной и Центральной Европы, на рынке Украины представлена арктическая модельная линейка, которая во многом пересекается со странами Скандинавии.

В сезоне 2022 года на украинском рынке появится новые летние шины Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV. Среди их главных особенностей - ассиметричный рисунок, новые ламели Dry Touch3.0, улучшающие отвод воды с пятна контакта шины с дорогой, а также сниженный шум от качения. Летняя шина представлена в размерах от 15 до 19 дюймов.

Также финский производитель шин в 2022 году выводит на украинский рынок новую внедорожную всесезонную шину Outpost AT. Колесо предназначено для внедорожников и пикапов и имеет ярко выраженный грязевой рисунок протектора.

Для лучшего сопротивления острым камням и прочим грубым элементам рельефа арамидные волокна используются не только в плечевой зоне, но и в каркасе под протектором. Шина Nokian Outpost AT представлена в 45 типоразмерах размерностью от 15 до 22 дюймов.

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