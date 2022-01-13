Налог на роскошь на автомобили: кто и сколько будет платить в Украине в 2022 году

Транспортный налог, называемій в народе налогом на роскошь, теперь регламентируется новым законом №5600. Объясняем, кому и сколько придется платить по новым правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Список марок и моделей, владельцы которых должны ежегодно платить транспортный налог, на своем сайте регулярно публикует Минэкономики. На сегодня действуют два простых пункта: возраст автомобиля не должен превышать пять лет, а его стоимость быть больше 375 минимальных зарплат (с 1 января 2022 года около 2,5 млн грн).

По нормам нового закона минимальная стоимость облагаемого налогом автомобиля не изменится. Она и в 2022 году будет составлять 375 "минималок", или 2 437 500 гривен. В прошлом году в перечне Минэкономики присутствовало 172 строчки - комплектации и версии автомобилей, которые подпадают под действие так называемого налога на роскошь. Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платится он один раз в год.

При неуплате штрафа в первые 60 дней начинается начисление штрафа. Пеня за первые 90 дней составляет 10% от суммы штрафа, после 90 дней — 20%. Также при игнорировании накладываемых выплат на автомобиль могут наложить арест.

Ранее сообщалось, что в Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей. О запуске программы стимулирования сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Напомним, что обновленный Subaru Forester представлен в Европе. Полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.