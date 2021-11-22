Tesla разочаровала: названы самые надежные автомобили 2021 года

В ежегодном рейтинге Consumer Reports самых надежных брендов правят бал японские компании. Tesla занимает место в конце третьей десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Consumer Reports.

Авторитетное издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Первое место заняла марка Lexus. Она лишь на один бал опередила Mazda, третье место осталось за Toyota, далее следуют Infiniti, а также Buick, Honda и Subaru. У Tesla - только 27 место.

Интересно, что седаны, хэтчбеки и универсалы оказались значительно надежнее кроссоверов, внедорожников и пикапов. Ряд автомобилей повысили свою среднюю надежность к 2021 году. Меньше проблем стали приносить своим владельцам кроссоверы Acura, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey, Honda Passport, Volkswagen Jetta, Volvo XC60 и пр.

С другой стороны, надежность некоторых моделей упала. Сильнее всего в рейтинге "просели" Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.

Ежегодно Consumer Reports собирает данные о надежности новых автомобилей через онлайн-анкеты. Владельцев машин расспрашивают о любых проблемах, с которыми они столкнулись за предыдущие 12 месяцев.

Опрос затрагивает 17 пунктов, включая двигатель, трансмиссию, электронику, кузов, мультимедиа и пр. Прогнозируемая оценка надежности находится по шкале от 0 до 100 со средней оценкой от 41 до 60 баллов.

Ранее стало известно, что электромобиль Kia EV6 пересек США с минимальным временем на зарядку. Ранее рекорд принадлежал Tesla Model S P85D.

Напомним, что почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгорания. Процент ответивших неверно не изменился с 2019 года.