Tesla Model 3 уступила лидерство кроссоверу: результаты продаж автомобилей в Европе в октябре

Аналитическое агентство Jato Dynamics опубликовало данные о продажах в Европе новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре. Электромобиль Tesla Model 3, возглавивший рынок в сентябре, теперь не попал даже в первую десятку. А новый бестселлер - кроссовер Peugeot 2008.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News Europe.

Дефицит комплектующих и электроники, продолжающийся из-за пандемии коронавируса, превращает планы автомобильных компаний по выпуску автомобилей в своего рода лотерею. Или, говоря простым языком, автомобильный рынок продолжает штормить.

Так, лидер сентябрьских продаж в Европе электромобиль Tesla Model 3, месяцем позже вообще выпал за пределами первой десятки. Что уж говорить о бестселлере "всех времен и народов" Volkswagen Golf – в октябре было продано всего лишь 11 174 автомобиля, что на 59% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Как мы ранее сообщали, объемы производства на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге упали до уровня 1958 года!

Peugeot 2008

В лидеры продаж октября неожиданно вырвался французский паркетник Peugeot 2008, разошедшийся тиражом чуть более 18 тысяч экземпляров. Второе и третье места заняли конкуренты из концерна Renault с моделями Renault Clio и Dacia Sandero.

Крупнейшему автогиганту мира Volkswagen пришлось довольствоваться лишь девятым местом в рейтинге - с паркетником T-Roc, проданном в количестве 12 116 экземпляров.

Fiat 500

Единственным автомобилем в топ-10, который показал положительную динамику, оказался (как ни странно) хэтчбек Fiat 500. Чему немало поспособствовали продажи его электрической версии.

Вот таким пестрым получился авторынок Европы в октябре. Ждем очередных сенсаций в ноябре.

ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе (октябрь 2021)

Напомним, что с января по октябрь 2021 года в Украине зарегистрировано около 425 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. При этом доля "битков" из США заметно упала – лидируют машины из Европы.