Tesla Model 3 поступилася лідерством кросоверу: результати продажів автомобілів у Європі в жовтні

Аналітичне агентство Jato Dynamics опублікувало дані про продажі в Європі нових легкових і легких комерційних автомобілів в жовтні. Електромобіль Tesla Model 3, який очолив ринок у вересні, тепер не потрапив навіть до першої десятки. А новий бестселер - кросовер Peugeot 2008.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automotive News Europe.

Дефіцит комплектуючих і електроніки, що триває через пандемію коронавірусу, перетворює плани автомобільних компаній з випуску автомобілів на свого роду лотерею. Або, говорячи простою мовою, автомобільний ринок продовжує штормити.

Так лідер вересневих продажів в Європі електромобіль Tesla Model 3, місяцем пізніше взагалі випав за межі першої десятки. Що вже говорити про бестселер "всіх часів і народів" Volkswagen Golf – в жовтні було продано всього лише 11 174 автомобілі, що на 59% менше, ніж за той же місяць минулого року. Як ми раніше повідомляли, обсяги виробництва на головному заводі Volkswagen у Вольфсбурзі впали до рівня 1958 року!

Peugeot 2008

У лідери продажів жовтня несподівано вирвався французький паркетник Peugeot 2008, що розійшовся тиражем трохи понад 18 тисяч примірників. Друге та третє місця зайняли конкуренти з концерну Renault з моделями Renault Clio і Dacia Sandero.

Найбільшому автогіганту світу Volkswagen довелося задовольнятися лише дев'ятим місцем в рейтингу-з паркетником T-Roc, проданому в кількості 12 116 примірників.

Fiat 500

Єдиним автомобілем в топ-10, який показав позитивну динаміку, виявився (як не дивно) хетчбек Fiat 500. Чому чимало посприяли продажу його електричної версії.

Ось таким строкатим вийшов авторинок Європи в жовтні. Чекаємо чергових сенсацій у листопаді.

ТОП - 10 найбільш продаваних моделей в Європі (жовтень 2021)

Нагадаємо, що з січня по жовтень 2021 року в Україні зареєстровано близько 425 тисяч старих легкових авто, ввезених з-за кордону. При цьому частка "Битків" з США помітно впала – лідирують машини з Європи.