Терминатор, наши дни: водитель снегоуборщика разбил почти 50 машин при расчистке дороги

Снегоуборочная машина разбила более 40 автомобилей, расчищая автомагистраль в американском штате Огайо. 12 человек при этом получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Судя по видео, водитель снегоуборщика ехал с довольно высокой скоростью, выбрасывая снег прямо на полосу встречного движения. В результате многие водители из-за залепленных снегом лобовых стекол теряли ориентировку - сталкивались между собой и вылетали в кювет. Утверждается, что так были повреждены, как минимум, 47 автомобилей.

Ниже в другом видеоролике показаны последствия работы снегоуборщика – многим машинам потребуется серьезный кузовной ремонт. Сообщается также, что 12 человек получили незначительные травмы.

Водитель снегоуборочной машины на время расследования отстранен от работы. Он прошел медицинское освидетельствование, результат которого пока не сообщается.

По словам представителя Комиссии по дорогам и инфраструктуре штата Огайо Чарльза Сирилла, эта трасса является одной из самых безопасных в стране, а водители спецтехники проходят очень серьезную подготовку.

В процессе расследования комиссия свяжется со всеми пострадавшими в результате этого инцидента. Они также имеют право подать иск о возмещении материального ущерба.

Напомним, что компания Hanyang Robotics анонсировала беспилотную снегоуборочную машину Snowbot S1. Робот предназначен для расчистки сугробов на парковках и придомовых территориях.