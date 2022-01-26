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Стали известны цены на электрический кроссовер Kia EV6

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Среда 26 января 2022 16:51
Стали известны цены на электрический кроссовер Kia EV6 Kia EV6 (Фото: press.kia.com)
Автор: Вадим Добровольский

Стали известны цены на электрический кроссовер Kia EV6. Самая доступная версия обойдется в 33,4 тыс. долларов с учетом государственных субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Kia.

Стоимость Kia EV6 оглашена пока только для американского рынка. Электрический кроссовер с одним или двумя электромоторами и двумя батареями различной емкости выходит на американский рынок пяти комплектациях с широким диапазоном цен.

Стали известны цены на электрический кроссовер Kia EV6

Стартовая версия Light с задним приводом (225 л.с.) и аккумулятором на 58 кВт*ч стоит 40,9 тыс. долларов. С учетом государственной субсидии 7500 долларов покупателю нужно будет заплатить 33,4 тыс. долларов. Такая же машина с более емким аккумулятором 77,4 кВт*ч оценена в 47 тыс. долларов (здесь и далее цены приведены без учета субсидии).

Стали известны цены на электрический кроссовер Kia EV6

Полноприводный 320-сильный Kia EV6 Wind Dual Motor e-AWD оценен в 50,9 тыс. долларов. Оспортивленные версии с пакетом GT Line стоят 51,2 и 55,9 тыс. долларов за исполнения с передним и полным приводом соответственно.

Продажи в США стартуют уже на следующей недели. О поставках в другие страны компания объявит дополнительно.

Напомним, компания Toyota представила полноразмерный внедорожник Sequoia нового поколения.

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