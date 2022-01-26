Стали відомі ціни на електричний кросовер Kia EV6. Найдоступніша версія обійдеться в 33,4 тис.доларів з урахуванням державних субсидій.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Kia.

Вартість Kia EV6 оголошена поки тільки для американського ринку. Електричний кросовер з одним або двома електромоторами та двома батареями різної ємності виходить на американський ринок п'яти комплектаціях з широким діапазоном цін.

Стартова версія Light із заднім приводом (225 к.с.) і акумулятором на 58 кВт*год коштує 40,9 тис. доларів. З урахуванням державної субсидії 7500 доларів покупцеві потрібно буде заплатити 33,4 тис. доларів. Така ж машина з більш містким акумулятором на 77,4 кВт*год оцінена в 47 тис.доларів (тут і далі ціни наведені без урахування субсидії).

Повнопривідний 320-сильний Kia EV6 Wind Dual Motor e-AWD оцінений в 50,9 тис.доларів. Оспортивлені версії з пакетом GT Line коштують 51,2 і 55,9 тис. доларів за модифікації з переднім і повним приводом відповідно.

Продажі Kia EV6 в США стартують вже наступного тижня. Про постачання в інші країни компанія оголосить додатково.

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