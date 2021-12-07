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Стали известны модели Toyota, которые первыми получат инновационные твердотельные батареи

Автор: Константин Широкун

Toyota активно тестирует гибридные кроссоверы и хэтчбеки с твердотельными аккумуляторными установками. Ожидается, что к 2035 году компания на рынках Западной Европы полностью откажется от машин с ДВС.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Автопроизводители стремятся ускорить разработку твердотельных аккумуляторов. Для этого Mercedes, Stellantis и Hyundai Group недавно объединила усилия с американской компанией-разработчиком твердотельных аккумуляторов Factorial Energy с целью выпустить электромобили с новой технологией аккумуляторов в течение следующих пяти лет.

Toyota со своей стороны уже начала тестирование технологии твердотельных аккумуляторов в прототипах гибридных машин. И серийные образцы инновационных батарей сначала появятся на гибридах. Предполагается, что новый тип аккумулятора стоит ждать на гибридных Toyota Prius, RAV4, Corolla и Highlander в ближайшие годы.

Также Toyota начала производство первой в мире биполярной никель-молибденовой батареи, которая использует меньше драгоценных минералов и существенно дешевле в производстве, чем литий-ионные АКБ. Благодаря этой разработке Toyota рассчитывает до 2030 года снизить стоимость аккумуляторов в своих машинах на 50 процентов.

Напомним, что Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником. Британский люксовый бренд готовит автомобиль с максимальным комфортом для пассажиров заднего ряда.

Ранее стало известно, что Renault займется переработкой старых автомобилей. На этом бизнесе французы рассчитывают заработать 1,1 миллиарда долларов.

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Автомобильный рынок