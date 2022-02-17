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Конец эпохи: Renault Duster первого поколения окончательно покинул конвейер

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 08:37
Конец эпохи: Renault Duster первого поколения окончательно покинул конвейер Renault Duster первого поколения выпускался в Индии с 2012 года (Фото: Renault)
Автор: Александр Мороз

Популярный кроссовер Duster первого поколения продержался на конвейере 12 лет. Под маркой Dacia его начали выпускать в Румынии весной 2010 года, а сейчас под брендом Renault модель покинула конвейер в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar India.

В Европе популярный кроссовер Dacia Duster сменил поколение в 2017 году, но модель первого поколения еще продолжала выпускаться в других странах. Например, в Бразилии этот кроссовер собирался до 2020-го.

Последним бастионом производства Дастера первого поколения стала Индия, где машину с июля 2012 года выпускали на заводе Renault India в Сриперумбудуре. За первый год производства было продано 40 000 кроссоверов - Duster был одним из первых больших хитов Renault в Индии.

Конец эпохи: Renault Duster первого поколения окончательно покинул конвейер

Более того, кроссовер первой генерации продолжали обновлять даже после смены поколений - в 2020 году автомобиль получил измененный дизайн, 156-сильный турбированный двигатель объемом 1,3 литра и вариатор CVT.

Но это его не спасло и индийская история Дастера тоже подошла к концу – модель второго поколения здесь выпускать не планируют. А освободившуюся нишу займут компактный паркетник Renault Kiger и микровэн Renault Triber, специально разработанные для этой страны.

Напомним, что компания Renault продала более 2 миллионов экземпляров кроссовера Duster с момента появления модели в 2010 году. Автомобиль и в Украине пользуется большой популярностью.

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